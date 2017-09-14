Так в 2014г выбрали однотурового для "ржаки"?
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Додано: Вів 29 січ, 2019 21:54
Так в 2014г выбрали однотурового для "ржаки"?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 30 січ, 2019 18:23
На сегодня объективно Порох пока лучший президент из всех что были в истории Украины. Так что в 2014 выбор был верен. Сейчас же-будем поглядеть на всех кандидатов в марте. Порох по-прежнему выглядит неплохо на фоне всей шушары, но я надеюсь на кого-то более достойного. Неоднозначные чувства лично у меня вызывают Зеленский и Садовой - хочу к ним присмотреться.
Додано: Сер 30 січ, 2019 20:10
В отличие от многих прозревших после 2014г не голосовал за человека которого еще в 2005г обвиняли в коррупции при власти
Для кого Порошенко объективно лучший, и ,главное, чем?
Тем, что при нем додумались до того на что не решились донецкие бандюки отжимавшие чужой бизнес,но не трогавших бедное население коммунальными тарифами, обрушенным курсом гривны и пр.?
Как по мне любой из 30-ки подавших заявку на президента хуже не будет чем нынешняя сладкоголосая шушера
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 31 січ, 2019 07:32
Дубль
Востаннє редагувалось SMOKE в Чет 31 січ, 2019 07:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 31 січ, 2019 07:40
Это ваше право- выбирать того, кто по душе. Но мне как раз и импонирует Порох минимизацией тупого популизма о дешёвых тарифах и прочем. Цены растут на все, а так как население близорукое и недалекое- рейтинг Пороха падает, а растет рейтинг у тех кто обещает шару и доллар "павосемь". И не думают, что цены на газ и коммуналку будут и дальше расти при любом президенте. Порох шару не обещает, несмотря на потерю позиций- и уже это заслуживает уважения. Как и Садовой с Зеленским- не слышал пока от них обещание дешёвых тарифов, шары и прочего бреда. Поэтому пока - эта тройка возглавляет мой личный рейтинг. Остальные- откровеннный мусор, который отстаёт в разы по всем показателям и никак не подходит на роль президента.
Додано: Чет 31 січ, 2019 07:49
С подачи недалёких политтехнологов слово "популизм" используется политиками, особенно из нынешней власти, чтобы подчеркнуть, что нынешнее нищенское состояние 13-миллионной армии украинских пенсионеров нормальное явление. При этом наличие у них в этой
самой бедной стране Европы дворцов,самолётов, вертолётов, конюшен это нормально, т.к. они честно, своим трудом и талантом заработали в сверх короткие сроки.
Эти мантры про необходимость дорожания всего это наглая ложь которую опровергнет любой, не вороватый кандидат в президенты, если ему повезёт им стать. Что движет нынешним не пойму. Он или самоубийца т.к.ему в отличие от папередника даже бежать некуда, или уверен в подтасовке результата
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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