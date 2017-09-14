Додано: Чет 31 січ, 2019 07:40

shapo написав:

SMOKE написав: Сейчас же-будем поглядеть на всех кандидатов в марте. Порох по-прежнему выглядит неплохо на фоне всей шушары, но я надеюсь на кого-то более достойного. Неоднозначные чувства лично у меня вызывают Зеленский и Садовой - хочу к ним присмотреться. Сейчас же-будем поглядеть на всех кандидатов в марте. Порох по-прежнему выглядит неплохо на фоне всей шушары, но я надеюсь на кого-то более достойного. Неоднозначные чувства лично у меня вызывают Зеленский и Садовой - хочу к ним присмотреться.



Как по мне любой из 30-ки подавших заявку на президента хуже не будет чем нынешняя сладкоголосая шушера Как по мне любой из 30-ки подавших заявку на президента хуже не будет чем нынешняя сладкоголосая шушера

Это ваше право- выбирать того, кто по душе. Но мне как раз и импонирует Порох минимизацией тупого популизма о дешёвых тарифах и прочем. Цены растут на все, а так как население близорукое и недалекое- рейтинг Пороха падает, а растет рейтинг у тех кто обещает шару и доллар "павосемь". И не думают, что цены на газ и коммуналку будут и дальше расти при любом президенте. Порох шару не обещает, несмотря на потерю позиций- и уже это заслуживает уважения. Как и Садовой с Зеленским- не слышал пока от них обещание дешёвых тарифов, шары и прочего бреда. Поэтому пока - эта тройка возглавляет мой личный рейтинг. Остальные- откровеннный мусор, который отстаёт в разы по всем показателям и никак не подходит на роль президента.