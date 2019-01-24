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ПриватБанк запустить
онлайн-продаж валюти в Приват24

ПриватБанк запустить онлайн-продаж валюти в Приват24
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:15

ПриватБанк запустить онлайн-продаж валюти в Приват24

Пропонуємо до обговорення:
Функція почне діяти 7 лютого.

Дивися повний текст ПриватБанк запустить онлайн-продаж валюти в Приват24.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:15

а почему только через мобильное приложение? что за дискриминация по телефонному признаку?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:22

  RomanTik написав:а почему только через мобильное приложение? что за дискриминация по телефонному признаку?

Скорее всего будет и в вэб, просто сейчас модно акцентировать на мобильном, типа круче
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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