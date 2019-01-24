Функція почне діяти 7 лютого.
Дивися повний текст ПриватБанк запустить онлайн-продаж валюти в Приват24.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:15
ПриватБанк запустить онлайн-продаж валюти в Приват24
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк запустить онлайн-продаж валюти в Приват24.
Додано: Пон 28 січ, 2019 17:15
а почему только через мобильное приложение? что за дискриминация по телефонному признаку?
Додано: Пон 28 січ, 2019 17:22
Скорее всего будет и в вэб, просто сейчас модно акцентировать на мобильном, типа круче
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 29 січ, 2019 09:11
RomanTik
вы как ребенок, в Привате без мобильника, вам бы даже валюту не продали 10 лет назад.
Платеж без их карты не взяли
А тут, дискриимиинаациияя
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