Функція почне діяти 7 лютого.
Дивися повний текст ПриватБанк запустить онлайн-продаж валюти в Приват24.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 січ, 2019 17:15
ПриватБанк запустить онлайн-продаж валюти в Приват24
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк запустить онлайн-продаж валюти в Приват24.
Додано: Пон 28 січ, 2019 17:15
а почему только через мобильное приложение? что за дискриминация по телефонному признаку?
Додано: Пон 28 січ, 2019 17:22
Скорее всего будет и в вэб, просто сейчас модно акцентировать на мобильном, типа круче
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 29 січ, 2019 09:11
RomanTik
вы как ребенок, в Привате без мобильника, вам бы даже валюту не продали 10 лет назад.
Платеж без их карты не взяли
А тут, дискриимиинаациияя
Додано: Вів 29 січ, 2019 12:05
вроде претендуете на "взрослого", а читать не научились! я удивлялся что в статье описывается возможность покупки валюты только через мобильное приложение приват24, а для него нужен не просто мобильник, а смартфон. мне лично удобнее пользоваться веб-приложением чем смартом. Ферштейн?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Вів 29 січ, 2019 13:32
RomanTik
Если захотят, то будут продавать только через приложение, и это не дискриминация, а условия предоставления услуги, с которыми вы можете согласится или отказаться.
|