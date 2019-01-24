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ПриватБанк запустить
онлайн-продаж валюти в Приват24

ПриватБанк запустить онлайн-продаж валюти в Приват24
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:15

ПриватБанк запустить онлайн-продаж валюти в Приват24

Пропонуємо до обговорення:
Функція почне діяти 7 лютого.

Дивися повний текст ПриватБанк запустить онлайн-продаж валюти в Приват24.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:15

а почему только через мобильное приложение? что за дискриминация по телефонному признаку?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:22

  RomanTik написав:а почему только через мобильное приложение? что за дискриминация по телефонному признаку?

Скорее всего будет и в вэб, просто сейчас модно акцентировать на мобильном, типа круче
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 09:11

RomanTik
вы как ребенок, в Привате без мобильника, вам бы даже валюту не продали 10 лет назад.
Платеж без их карты не взяли :D
А тут, дискриимиинаациияя :D :D
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:05

  Rainbow написав:RomanTik
вы как ребенок, в Привате без мобильника, вам бы даже валюту не продали 10 лет назад.
Платеж без их карты не взяли :D
А тут, дискриимиинаациияя :D :D

вроде претендуете на "взрослого", а читать не научились! я удивлялся что в статье описывается возможность покупки валюты только через мобильное приложение приват24, а для него нужен не просто мобильник, а смартфон. мне лично удобнее пользоваться веб-приложением чем смартом. Ферштейн?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:32

RomanTik
Если захотят, то будут продавать только через приложение, и это не дискриминация, а условия предоставления услуги, с которыми вы можете согласится или отказаться.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 15:18

  Rainbow написав:RomanTik
Если захотят, то будут продавать только через приложение, и это не дискриминация, а условия предоставления услуги, с которыми вы можете согласится или отказаться.

ну ок - не дискриминация, а неудобство и лишние затраты для не имеющих смартфонов, но желающих купить валюту. Вы довольны?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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