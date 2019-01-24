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Норвегія інвестує близько $1 млрд у відновлювану...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 січ, 2019 18:06
Пропонуємо до обговорення:
Україна та Норвегія підписали попередні контракти щодо залучення 1,5 мільярдів доларів інвестицій в Україну, з яких 1 мільярд доларів — на проекти відновлювальної енергетики.
Дивися повний текст Норвегія інвестує близько $1 млрд у відновлювану енергетику України
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Додано: Пон 28 січ, 2019 18:06
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