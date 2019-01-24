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Норвегія інвестує близько $1 млрд у відновлювану...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 січ, 2019 18:06
Пропонуємо до обговорення:
Україна та Норвегія підписали попередні контракти щодо залучення 1,5 мільярдів доларів інвестицій в Україну, з яких 1 мільярд доларів — на проекти відновлювальної енергетики.
Дивися повний текст Норвегія інвестує близько $1 млрд у відновлювану енергетику України
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Додано: Пон 28 січ, 2019 18:06
Супер!
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Moimir
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Додано: Вів 29 січ, 2019 04:05
Просто бізнес:
В Україні тариф на "зелену ел.енергію" СЕС 15 евроцентів/кіловат-година!!!
В Німеччині-5 евроцентів/кіловат-год.
В середньому по європі- 8.6 евроцентів/кіловат-год.
"Перемога" однозначно- для норвезьких інвесторів...
Де ще найти таку халяву?
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yaskovroman777
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