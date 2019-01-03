Аналітики оцінюють тіньовий ринок водійських прав в Україні в 18 мільйонів доларів.
Дивися повний текст Як пропонують здавати на права по-новому.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 січ, 2019 20:00
Як пропонують здавати на права по-новому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як пропонують здавати на права по-новому.
Додано: Пон 28 січ, 2019 20:00
Какая чушь снимать сдачу экзамена, как-будто нельзя дать взятку перед этим, именно так всегда и делалось.
|