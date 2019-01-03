RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як пропонують здавати
на права по-новому

Як пропонують здавати на права по-новому
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:00

Як пропонують здавати на права по-новому

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики оцінюють тіньовий ринок водійських прав в Україні в 18 мільйонів доларів.

Дивися повний текст Як пропонують здавати на права по-новому.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86964
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:00

Какая чушь снимать сдачу экзамена, как-будто нельзя дать взятку перед этим, именно так всегда и делалось.
lite
 
Повідомлень: 758
З нами з: 09.05.13
Подякував: 309 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні набув чинності закон про право вишам здавати в...
R2 » Пон 21 січ, 2019 13:58
1 208
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 13:58
jeugen
Депутати пропонують вдвічі скоротити штраф за...
R2 » П'ят 04 січ, 2019 12:17
2 700
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 січ, 2019 19:52
AlifeSoft
Українці будуть отримувати кредити по-новому 1, 2
R2 » Чет 03 січ, 2019 13:31
11 1257
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 січ, 2019 18:10
semenoh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66819)
28.01.2019 20:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.