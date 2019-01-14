Про це на сторінці в facebook повідомив голова правління УЗ Євген Кравцов.
Дивися повний текст Kyiv Boryspil Express перевіз перші 100 тисяч пасажирів.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 20:11
Kyiv Boryspil Express перевіз перші 100 тисяч пасажирів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Kyiv Boryspil Express перевіз перші 100 тисяч пасажирів.
Додано: Пон 28 січ, 2019 20:11
По официальным данным потрачено на этот гиперлуп 700 милионов. И это еще не считали стоимость поездов которые тупо отобрали у регионов и подремонтировали.
Итого даже если нынешний поток вырастет в 2 раза, чтобы только оправдывать капитальные затраты, без учета энергоностителей и з.п. каждый билет должен стоить 50 грн.
(700000000*10%)/(4000*365)=47.94
Додано: Пон 28 січ, 2019 20:24
Ну, зрадофилы не могут не соврать:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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