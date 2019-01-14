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Kyiv Boryspil Express перевіз
перші 100 тисяч пасажирів

Kyiv Boryspil Express перевіз перші 100 тисяч пасажирів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:11

Kyiv Boryspil Express перевіз перші 100 тисяч пасажирів

Пропонуємо до обговорення:
Про це на сторінці в facebook повідомив голова правління УЗ Євген Кравцов.

Дивися повний текст Kyiv Boryspil Express перевіз перші 100 тисяч пасажирів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:11

По официальным данным потрачено на этот гиперлуп 700 милионов. И это еще не считали стоимость поездов которые тупо отобрали у регионов и подремонтировали.
Итого даже если нынешний поток вырастет в 2 раза, чтобы только оправдывать капитальные затраты, без учета энергоностителей и з.п. каждый билет должен стоить 50 грн.
(700000000*10%)/(4000*365)=47.94
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:24

  vitali_kalinin написав:По официальным данным потрачено на этот гиперлуп 700 милионов.


Ну, зрадофилы не могут не соврать:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Kyiv_Boryspil_Express
Проект обійшовся в 580 млн гривень.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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