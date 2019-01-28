Закон про введення системи ліцензування лікарів повинен набути чинності до кінця 2019 року.
Дивися повний текст Супрун розповіла, як працюватиме ліцензування лікарів.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 21:30
Супрун розповіла, як працюватиме ліцензування лікарів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Супрун розповіла, як працюватиме ліцензування лікарів.
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:30
И кому они будут сдавать эти экзамены? Супрун будет принимать экзамены?
Во всех нормальных странах экзамен на лицензию сдают врачи получившие образование за границей, но только в Украине нужно будет сдавать тем кто здесь и учился.
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:38
Понятно, что поликлинику на Маяковского 32б и на Запорожца 26 и почти все БСП надо распустить.
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