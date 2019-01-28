RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Супрун розповіла, як працюватиме
ліцензування лікарів

Супрун розповіла, як працюватиме ліцензування лікарів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:30

Супрун розповіла, як працюватиме ліцензування лікарів

Пропонуємо до обговорення:
Закон про введення системи ліцензування лікарів повинен набути чинності до кінця 2019 року.

Дивися повний текст Супрун розповіла, як працюватиме ліцензування лікарів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86975
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:30

И кому они будут сдавать эти экзамены? Супрун будет принимать экзамены?
Во всех нормальных странах экзамен на лицензию сдают врачи получившие образование за границей, но только в Украине нужно будет сдавать тем кто здесь и учился.
shapo
 
Повідомлень: 523
З нами з: 29.05.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:38

Понятно, что поликлинику на Маяковского 32б и на Запорожца 26 и почти все БСП надо распустить.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20174
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1188 раз.
Подякували: 1982 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:03

  hxbbgaf написав:Понятно, что поликлинику на Маяковского 32б и на Запорожца 26 и почти все БСП надо распустить.

А что есть слухи?
p_a_l
 
Повідомлень: 1736
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:36

  hxbbgaf написав:Понятно, что поликлинику на Маяковского 32б и на Запорожца 26 и почти все БСП надо распустить.


Что,опять "весь мир насилия мы разрушим до основания"?
А дальше что?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 523
З нами з: 29.05.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У МОЗ назвали середню зарплату сімейних лікарів у 2019 році
R2 » Пон 28 січ, 2019 15:42
5 170
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 січ, 2019 12:22
RomanTik
В Україні з 2014 року ціни на ліки знизилися на 40% - Супрун 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Пон 28 січ, 2019 11:47
42 2469
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 січ, 2019 11:01
sequence
В Україні з 2014 року ціни на ліки знизилися на 40% - Супрун
R2 » Пон 28 січ, 2019 12:05
0 42
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 12:05
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.