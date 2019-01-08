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Мінрегіон планує проектування засобів заспокоєння...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:49
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розглядає можливість проектувати у великих містах сучасні технічні засоби для підвищення безпеки руху та заспокоєння трафіку, які сприятимуть штучному зниженню швидкості.
Дивися повний текст Мінрегіон планує проектування засобів заспокоєння трафіку на дорогах
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