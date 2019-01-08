RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінрегіон планує проектування
засобів заспокоєння...

Мінрегіон планує проектування засобів заспокоєння...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:49

Мінрегіон планує проектування засобів заспокоєння...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розглядає можливість проектувати у великих містах сучасні технічні засоби для підвищення безпеки руху та заспокоєння трафіку, які сприятимуть штучному зниженню швидкості.

Дивися повний текст Мінрегіон планує проектування засобів заспокоєння трафіку на дорогах.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86966
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Єврокомісія планує виділити 4,5 мільярда євро на...
R2 » Пон 21 січ, 2019 08:59
6 414
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 13:28
Rainbow
Велика Британія планує перетворити свої електропоїзди на...
R2 » Сер 16 січ, 2019 08:23
1 289
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 січ, 2019 08:23
shkarapet
«Київводоканал» планує підвищити тарифи на холодну воду 1, 2
R2 » Вів 08 січ, 2019 17:45
17 1324
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 14:08
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.