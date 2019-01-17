Про це розповіла експерт ДФС.
Дивися повний текст ДФС повідомила про нову податкову пільгу для певних категорій громадян.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 02:37
ДФС повідомила про нову податкову пільгу для певних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ДФС повідомила про нову податкову пільгу для певних категорій громадян.
Додано: Вів 29 січ, 2019 02:37
Ця пільга діє вже давно, і "свої" люди нею вже давно користуються...
З нов.року змінились мін.зарплата+прожит.мінімум - відповідно і розмір пільги....
Додано: Вів 29 січ, 2019 03:07
Підкажіть, будь ласка, чи потрібно для отримання податкової соціальної пільги подавати громадянам окрім заяви в бухгалтерію ще і декларацію в ДФС?
Додано: Вів 29 січ, 2019 15:21
Пільга дійсно діє вжe дужe давно,тільки тeпeрішня влада своіми маніпуляціями з прожитковим мінімумом і мінімальною зарплатою на початку 2017 року унeможливила для 99% громадян нeю скористатись (((
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