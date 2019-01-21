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У Європі назвали справжню мету Німеччини щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 січ, 2019 10:08
Пропонуємо до обговорення:
Німеччина збирається поступово закрити всі свої теплові електростанції, які працюють на вугіллі. План відмови від цього виду палива планується виконати до 2038 року.
Дивися повний текст У Європі назвали справжню мету Німеччини щодо \"Північного потоку-2\"
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