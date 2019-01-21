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У Європі назвали справжню
мету Німеччини щодо...

У Європі назвали справжню мету Німеччини щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:08

У Європі назвали справжню мету Німеччини щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Німеччина збирається поступово закрити всі свої теплові електростанції, які працюють на вугіллі. План відмови від цього виду палива планується виконати до 2038 року.

Дивися повний текст У Європі назвали справжню мету Німеччини щодо \"Північного потоку-2\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 10:08

Будуть потім кацапи крани прикручувати як колись Україні.
finuser251
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:58

Re: У Європі назвали справжню мету Німеччини щодо...

Для того чтобы Европа зачесалась и ввела настоящие санкции нужно было в 2015 кран на транзитной трубе перекрыть. Желательно в зимний период. Немцы понимают через холод в заднем месте. По другому они не чухаются.

Нас натянули все кто только мог.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:07

  p_a_l написав:..нужно было в 2015 ..

низзя, бо не дали бы "бэзвиз" и финансовой помощи. Итак, еле ассоциацию из-за Голландии натянули.
так бы остались один на один с Россией, со всеми исходящими
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 15:23

  finuser251 написав:Будуть потім кацапи крани прикручувати як колись Україні.


За Эвро не будут. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 17:36

PAL,
Ты бы тогда в нату вступил в колонне военнопленных.
astatempo
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