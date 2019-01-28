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В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 січ, 2019 11:14
Пропонуємо до обговорення:
За даними Мінсоцполітики, в еміграції вже перебувають 3,2 млн осіб.
Дивися повний текст В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції
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Додано: Вів 29 січ, 2019 11:14
Зато количество чиновников и депутатов с помощниками стабильно!
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alex_dvornichenko
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Додано: Вів 29 січ, 2019 11:52
Да и зарплаты у них будут повыше люксембургских...
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De Bil
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