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В Україні продовжує стрімко
зростати рівень еміграції

В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 11:14

В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції

Пропонуємо до обговорення:
За даними Мінсоцполітики, в еміграції вже перебувають 3,2 млн осіб.

Дивися повний текст В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 11:14

Зато количество чиновников и депутатов с помощниками стабильно!
alex_dvornichenko
 
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Да и зарплаты у них будут повыше люксембургских...
De Bil
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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