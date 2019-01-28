За даними Мінсоцполітики, в еміграції вже перебувають 3,2 млн осіб.
Дивися повний текст В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 11:14
В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції.
Додано: Вів 29 січ, 2019 12:54
Не о том беспокоитесь.
С учетом естественной депопуляции (около 250 тыс. за 18-ый), страна потеряла миллион с четвертью - 3,5% от постоянного и 4% от наличного населения.
И ВСЕГО ЗА ОДИН ГОД. А самое печальное - НИКОГО ЭТИ ЦИФРЫ, сопоставимые с потерями в 41-ом-44-ом, похоже НЕ ВОЛНУЮТ.
Додано: Вів 29 січ, 2019 12:54
Re: В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції
Скоро проверяющие службы будут записываться на прием к предпринимателям. На всех же денег на взятки не хватит. Скоро им дойдет что нельзя убивать курицу которая несет золотые яйца.
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