За даними Мінсоцполітики, в еміграції вже перебувають 3,2 млн осіб.
Дивися повний текст В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 січ, 2019 11:14
В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції.
Додано: Вів 29 січ, 2019 12:54
Re: В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції
Скоро проверяющие службы будут записываться на прием к предпринимателям. На всех же денег на взятки не хватит. Скоро им дойдет что нельзя убивать курицу которая несет золотые яйца.
Додано: Вів 29 січ, 2019 13:26
p_a_l Не дойдет. Активы у них за границей, дети тоже. На жизнь хватит, остальное гори оно огнем. Менталитет. Грабь награбленое наш девиз, остальное по остаточному принципу.
Востаннє редагувалось Igorten в Вів 29 січ, 2019 13:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 29 січ, 2019 13:36
Напрасно надеетесь. Предприниматели, независимые от власти, уже давно несут не золотые яйца, а тухлые.
Причина - в колоссальной монополизации олигархическими интересами всех секторов экономики при полном попустительстве регуляторов рынков и АМКУ.
Не забудьте о высоких официальных налогах, от которых никто не освобождал платящих (вынужденных платить) большие взятки независимых бизнесменов.
И дополните это все европейскими расходами предприятий на энергоносители при покупательной способности их клиентов, получающих украинские зарплаты.
Вывод будет неутешителен - властям, по крайней мере высшим, не нужен свободный бизнес, от слова "совсем". Там нет ни интересующей их капитализации, ни интересующих их прибылей.
Власть нуждается лишь в двух экономических категориях:
1) дешевой рабочей силе на свои предприятия, причем в не очень больших количествах, поскольку это экспорт сырья и полуфабрикатов, плюс торговля импортом, не способные обеспечить занятость;
2) и семьях заробитчан, которые присылают тем валюту для последующего передела олигархами через тарифы и цены их бесчисленных монополий.
Сейчас мы наблюдаем эмиграцию далеко не только рабочей силы, но и некогда работающего бизнеса. Скорость - минус 4-5 тыс предпринимателей в месяц, или 50-60 тыс в год!
Додано: Вів 29 січ, 2019 14:13
С начало пусть проведут перепись ..... 36 мил. к 2050 )))))))) Уже меньше к 2019.
|