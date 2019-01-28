В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції

Додано: Вів 29 січ, 2019 15:16

"Еміграції"? Це якась туфта. Нема такого в держстатистиці. Тим більше в МЗС)



В общем как бы печально, если бы еще только проблемы с доходами, так не только же в них дело, а то носятся с "минималкой" как с писанной торбой, состояние законодательной базы, суды, правоохранительные органы все до кучи делает жизнь в Украине не то что не комфортной, а весьма неприятной и главное не видно не то что бы конца, дороги собственно не видать.В общем все возвращается на круги своя, олигархат и свора государственных чиновников неплохо устроились, остальным "перемога", "светлое будущее", безвиз и Томос. Ремейк оранжевой революции с другими актерами.Стало интересно, нашел где Климкин выступал, дословно прозвучала цифра 1 млн. ежегодно и судя по всему он не туристов имел ввиду, так сказал что ситуация катастрофическая.А есть в статистике, нет в статистике, это как на заборе ... написано, а там дрова лежат