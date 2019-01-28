За даними Мінсоцполітики, в еміграції вже перебувають 3,2 млн осіб.
Дивися повний текст В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 11:14
В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції.
Додано: Вів 29 січ, 2019 12:54
Re: В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції
Скоро проверяющие службы будут записываться на прием к предпринимателям. На всех же денег на взятки не хватит. Скоро им дойдет что нельзя убивать курицу которая несет золотые яйца.
Додано: Вів 29 січ, 2019 13:26
p_a_l Не дойдет. Активы у них за границей, дети тоже. На жизнь хватит, остальное гори оно огнем. Менталитет. Грабь награбленое наш девиз, остальное по остаточному принципу.
Востаннє редагувалось Igorten в Вів 29 січ, 2019 13:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 29 січ, 2019 13:36
Напрасно надеетесь. Предприниматели, независимые от власти, уже давно несут не золотые яйца, а тухлые.
Причина - в колоссальной монополизации олигархическими интересами всех секторов экономики при полном попустительстве регуляторов рынков и АМКУ.
Не забудьте о высоких официальных налогах, от которых никто не освобождал платящих (вынужденных платить) большие взятки независимых бизнесменов.
И дополните это все европейскими расходами предприятий на энергоносители при покупательной способности их клиентов, получающих украинские зарплаты.
Вывод будет неутешителен - властям, по крайней мере высшим, не нужен свободный бизнес, от слова "совсем". Там нет ни интересующей их капитализации, ни интересующих их прибылей.
Власть нуждается лишь в двух экономических категориях:
1) дешевой рабочей силе на свои предприятия, причем в не очень больших количествах, поскольку это экспорт сырья и полуфабрикатов, плюс торговля импортом, не способные обеспечить занятость;
2) и семьях заробитчан, которые присылают тем валюту для последующего передела олигархами через тарифы и цены их бесчисленных монополий.
Сейчас мы наблюдаем эмиграцию далеко не только рабочей силы, но и некогда работающего бизнеса. Скорость - минус 4-5 тыс предпринимателей в месяц, или 50-60 тыс в год!
Додано: Вів 29 січ, 2019 14:13
С начало пусть проведут перепись ..... 36 мил. к 2050 )))))))) Уже меньше к 2019.
Додано: Вів 29 січ, 2019 15:00
Странно, и чего ж это люди уезжают.
Вообще не понятно, работал бы себе водителем кривого автобуса и косил по 8 000 грн/мес, а то поехал в эту гейропу и хочет по 55 000 грн получать, при этом водить ухоженый автобус с кондиционером по ровненьким дорогам, как он смеет.
А еще, жлобяра такая купит себе б*** за 5 000 евро, нет что б к нам привезти и заплатить еще 3000 евро налоха и по ямкам по ямкам да колдобинам..
Додано: Вів 29 січ, 2019 15:15
"Еміграції"? Це якась туфта. Нема такого в держстатистиці. Тим більше в МЗС)
Finance.UA, дайте лінк на джерело ваших "даних".
Додано: Вів 29 січ, 2019 15:16
В общем как бы печально, если бы еще только проблемы с доходами, так не только же в них дело, а то носятся с "минималкой" как с писанной торбой, состояние законодательной базы, суды, правоохранительные органы все до кучи делает жизнь в Украине не то что не комфортной, а весьма неприятной и главное не видно не то что бы конца, дороги собственно не видать.
В общем все возвращается на круги своя, олигархат и свора государственных чиновников неплохо устроились, остальным "перемога", "светлое будущее", безвиз и Томос. Ремейк оранжевой революции с другими актерами.
Стало интересно, нашел где Климкин выступал, дословно прозвучала цифра 1 млн. ежегодно и судя по всему он не туристов имел ввиду, так сказал что ситуация катастрофическая.
А есть в статистике, нет в статистике, это как на заборе ... написано, а там дрова лежат
Востаннє редагувалось Igorten в Вів 29 січ, 2019 15:37, всього редагувалось 1 раз.
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