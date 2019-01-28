В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції

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Додано: Вів 29 січ, 2019 19:03
Кто пояснит точно термин эмиграция? Это когда гражданину другая страна дает визу на длительное пребывание в ней и отказ от гражданства страны в которой был до этого гражданином? Или эмигранты - те кто в Польшу на пол-года с возвратом на 3 месяца?
Додано: Вів 29 січ, 2019 19:41
Ну если для вас это так тяжело будучи в интернете ...
"Эмиграция представляет собой самостоятельное решение о переселении лица или семьи.
Эмиграция отличается от кратковременных поездок с личными и деловыми целями или туристических путешествий тем, что обязательно связана со сменой постоянного места жительства.
Эмиграция совсем не обязательно подразумевает приобретение или смену гражданства или подданства."
Остальное на усмотрение фантазии
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