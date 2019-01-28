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В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 січ, 2019 19:03
Кто пояснит точно термин эмиграция? Это когда гражданину другая страна дает визу на длительное пребывание в ней и отказ от гражданства страны в которой был до этого гражданином? Или эмигранты - те кто в Польшу на пол-года с возвратом на 3 месяца?
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spread
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Додано: Вів 29 січ, 2019 19:41
spread написав:
Кто пояснит точно термин эмиграция? Это когда гражданину другая страна дает визу на длительное пребывание в ней и отказ от гражданства страны в которой был до этого гражданином? Или эмигранты - те кто в Польшу на пол-года с возвратом на 3 месяца?
Ну если для вас это так тяжело будучи в интернете ...
"Эмиграция представляет собой самостоятельное решение о переселении лица или семьи.
Эмиграция отличается от кратковременных поездок с личными и деловыми целями или туристических путешествий тем, что обязательно связана со сменой постоянного места жительства.
Эмиграция совсем не обязательно подразумевает приобретение или смену гражданства или подданства."
Остальное на усмотрение фантазии
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Igorten
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Додано: Вів 29 січ, 2019 20:50
yura1212 написав:
2 в минуту это миллион в год
Меньше народу-больше кислороду.
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Ratatui
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Додано: Вів 29 січ, 2019 21:11
spread написав:
Кто пояснит точно термин эмиграция? Это когда гражданину другая страна дает визу на длительное пребывание в ней и отказ от гражданства страны в которой был до этого гражданином? Или эмигранты - те кто в Польшу на пол-года с возвратом на 3 месяца?
Если вы о украинском гражданстве то от него как от геморроя очень долго и трудно избавиться - год ожидания и 500 баксов за выход
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Вів 29 січ, 2019 21:28
Ratatui написав: yura1212 написав:
2 в минуту это миллион в год
Меньше народу-больше кислороду.
Смотрите, кислородом не отравитесь.
Потом, когда придет время идти на пенсию - ее не будет, некому будет наполнять ПФУ.
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rjkz
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2
Додано: Вів 29 січ, 2019 21:31
shapo написав: spread написав:
Кто пояснит точно термин эмиграция? Это когда гражданину другая страна дает визу на длительное пребывание в ней и отказ от гражданства страны в которой был до этого гражданином? Или эмигранты - те кто в Польшу на пол-года с возвратом на 3 месяца?
Если вы о украинском гражданстве то от него как от геморроя очень долго и трудно избавиться - год ожидания и 500 баксов за выход
А никто и не парится. Получает гражданство другой страны и кладет украинский паспорт где-то в кучу старого хлама. Никаких последствий это не имеет. Для украинских властей это только плюс - можно жевать резину про 42 млн.
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rjkz
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2
Додано: Вів 29 січ, 2019 21:51
rjkz написав:
А никто и не парится. Получает гражданство другой страны и кладет украинский паспорт где-то в кучу старого хлама. Никаких последствий это не имеет. Для украинских властей это только плюс - можно жевать резину про 42 млн.
Кроме нескольких стран как Германия, Швеция где надо сдать украинский паспорт и подтвердить это перед получением их гражданства
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Вів 29 січ, 2019 21:56
shapo написав: rjkz написав:
А никто и не парится. Получает гражданство другой страны и кладет украинский паспорт где-то в кучу старого хлама. Никаких последствий это не имеет. Для украинских властей это только плюс - можно жевать резину про 42 млн.
Кроме нескольких стран как Германия, Швеция где надо сдать украинский паспорт и подтвердить это перед получением их гражданства
Да я бы за гражданство Швеции украинский паспорт не только сдал, но и съел бы, если бы шведские власти это требовали
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De Bil
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