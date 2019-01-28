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В Україні продовжує стрімко
зростати рівень еміграції

В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 19:03

Кто пояснит точно термин эмиграция? Это когда гражданину другая страна дает визу на длительное пребывание в ней и отказ от гражданства страны в которой был до этого гражданином? Или эмигранты - те кто в Польшу на пол-года с возвратом на 3 месяца?
spread
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 19:41

  spread написав:Кто пояснит точно термин эмиграция? Это когда гражданину другая страна дает визу на длительное пребывание в ней и отказ от гражданства страны в которой был до этого гражданином? Или эмигранты - те кто в Польшу на пол-года с возвратом на 3 месяца?


Ну если для вас это так тяжело будучи в интернете ...

"Эмиграция представляет собой самостоятельное решение о переселении лица или семьи.

Эмиграция отличается от кратковременных поездок с личными и деловыми целями или туристических путешествий тем, что обязательно связана со сменой постоянного места жительства.

Эмиграция совсем не обязательно подразумевает приобретение или смену гражданства или подданства."

Остальное на усмотрение фантазии :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:50

  yura1212 написав:2 в минуту это миллион в год


Меньше народу-больше кислороду.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:11

  spread написав:Кто пояснит точно термин эмиграция? Это когда гражданину другая страна дает визу на длительное пребывание в ней и отказ от гражданства страны в которой был до этого гражданином? Или эмигранты - те кто в Польшу на пол-года с возвратом на 3 месяца?

Если вы о украинском гражданстве то от него как от геморроя очень долго и трудно избавиться - год ожидания и 500 баксов за выход
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:28

  Ratatui написав:
  yura1212 написав:2 в минуту это миллион в год


Меньше народу-больше кислороду.


Смотрите, кислородом не отравитесь.
Потом, когда придет время идти на пенсию - ее не будет, некому будет наполнять ПФУ.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:31

  shapo написав:
  spread написав:Кто пояснит точно термин эмиграция? Это когда гражданину другая страна дает визу на длительное пребывание в ней и отказ от гражданства страны в которой был до этого гражданином? Или эмигранты - те кто в Польшу на пол-года с возвратом на 3 месяца?

Если вы о украинском гражданстве то от него как от геморроя очень долго и трудно избавиться - год ожидания и 500 баксов за выход


А никто и не парится. Получает гражданство другой страны и кладет украинский паспорт где-то в кучу старого хлама. Никаких последствий это не имеет. Для украинских властей это только плюс - можно жевать резину про 42 млн.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:51

  rjkz написав:
А никто и не парится. Получает гражданство другой страны и кладет украинский паспорт где-то в кучу старого хлама. Никаких последствий это не имеет. Для украинских властей это только плюс - можно жевать резину про 42 млн.

Кроме нескольких стран как Германия, Швеция где надо сдать украинский паспорт и подтвердить это перед получением их гражданства
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:56

  shapo написав:
  rjkz написав:
А никто и не парится. Получает гражданство другой страны и кладет украинский паспорт где-то в кучу старого хлама. Никаких последствий это не имеет. Для украинских властей это только плюс - можно жевать резину про 42 млн.

Кроме нескольких стран как Германия, Швеция где надо сдать украинский паспорт и подтвердить это перед получением их гражданства


Да я бы за гражданство Швеции украинский паспорт не только сдал, но и съел бы, если бы шведские власти это требовали :-)
De Bil
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:36

  De Bil написав:
Да я бы за гражданство Швеции украинский паспорт не только сдал, но и съел бы, если бы шведские власти это требовали :-)

Почернейте, прикупите сирийский или афганский паспорт и просите там полит убежище - они там таких любят
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:47

Re: В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції

Еще чуток социальных реформ от гаранта и на выборах голосовать будет не кому.
Black Jack - White Business
ruvex
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