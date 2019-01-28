В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції
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spread написав:Кто пояснит точно термин эмиграция? Это когда гражданину другая страна дает визу на длительное пребывание в ней и отказ от гражданства страны в которой был до этого гражданином? Или эмигранты - те кто в Польшу на пол-года с возвратом на 3 месяца?
Единого определения "иммигрант" в мире нет.
В законодательстве многих стран, особенно налоговом и иммиграционном, есть понятие резиденства. Как правило оно базируется на таком комплексном определении как "сфера интересов": место проживания, место проживания непосредственных родственников, работа, бизнес, имцщество, социальные связи, иммиграционный статус, время физического пребывания в странах.
В Украине "эмигрант" это те кто встал на необязательный консульский учет за рубежом. Для иммиграционной службы США "иммигрант" это обладатель визы иммиграционной группы даже если человек ещё никогда в стране не был и т.д. Всё везде разное от страны к стране, от службы к службе.
alexprman написав:"Еміграції"? Це якась туфта. Нема такого в держстатистиці. Тим більше в МЗС)
Finance.UA, дайте лінк на джерело ваших "даних".
По данным Минсоцполитики, в эмиграции уже находится 3,2 млн человек.
Это, конечно, журналисты для красивости написали. На оффсайте Минсоцполитики написано:
28 Грудня 2018 ... Міністром соціальної політики було озвучена інша кількість українських трудових мігрантів: на постійній основі за кордоном перебуває – 3 мільйони 200 тисяч громадян України. Водночас, ця цифра є постійною, але не сталою. Оскільки ці 3 мільйони 200 тисяч чоловік – різні люди: серед них є ті, хто живе там постійно, а є ті, котрі приїжджають і від’їжджають. І в цьому рухливому міграційному процесі беруть участь у середньому від 7 до 9 мільйонів чоловік на рік. У той же час постійно, щоденно протягом року за кордоном перебувають лише 3,2 млн. трудових мігрантів з України.