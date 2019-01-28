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В Україні продовжує стрімко
зростати рівень еміграції

В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 00:07

  spread написав:Кто пояснит точно термин эмиграция? Это когда гражданину другая страна дает визу на длительное пребывание в ней и отказ от гражданства страны в которой был до этого гражданином? Или эмигранты - те кто в Польшу на пол-года с возвратом на 3 месяца?


Единого определения "иммигрант" в мире нет.

В законодательстве многих стран, особенно налоговом и иммиграционном, есть понятие резиденства. Как правило оно базируется на таком комплексном определении как "сфера интересов": место проживания, место проживания непосредственных родственников, работа, бизнес, имцщество, социальные связи, иммиграционный статус, время физического пребывания в странах.

В Украине "эмигрант" это те кто встал на необязательный консульский учет за рубежом. Для иммиграционной службы США "иммигрант" это обладатель визы иммиграционной группы даже если человек ещё никогда в стране не был и т.д. Всё везде разное от страны к стране, от службы к службе.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 00:20

через 5-10 лет половина вернется обратно, так как зп здесь подравняется с восточноевропейскими
svm30055
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 00:47

  alexprman написав:"Еміграції"? Це якась туфта. Нема такого в держстатистиці. Тим більше в МЗС)

Finance.UA, дайте лінк на джерело ваших "даних".

По данным Минсоцполитики, в эмиграции уже находится 3,2 млн человек.

Это, конечно, журналисты для красивости написали. На оффсайте Минсоцполитики написано:
28 Грудня 2018
...
Міністром соціальної політики було озвучена інша кількість українських трудових мігрантів: на постійній основі за кордоном перебуває – 3 мільйони 200 тисяч громадян України. Водночас, ця цифра є постійною, але не сталою. Оскільки ці 3 мільйони 200 тисяч чоловік – різні люди: серед них є ті, хто живе там постійно, а є ті, котрі приїжджають і від’їжджають. І в цьому рухливому міграційному процесі беруть участь у середньому від 7 до 9 мільйонів чоловік на рік. У той же час постійно, щоденно протягом року за кордоном перебувають лише 3,2 млн. трудових мігрантів з України.

https://www.msp.gov.ua/news/16528.html

постійно, щоденно протягом року за кордоном перебувають лише 3,2 млн. трудових мігрантів з України. - так выделено на самом сайте.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 01:10

Re: В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції

  svm30055 написав:через 5-10 лет половина вернется обратно, так как зп здесь подравняется с восточноевропейскими


Переехал из города Одессы в другой город по работе, работа закончилась, но тут у меня уже круг общения, квартира, жена, и накой мне в Одессу возвращаться прелести которой давно распроданы и испоганены ? Так это примерно равнозначные варианты, а там и тут две большие разницы не в пользу "тут".
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 05:51

  svm30055 написав:через 5-10 лет половина вернется обратно, так как зп здесь подравняется с восточноевропейскими


десятки лет не ровнялась и не ровнялась а тут взяла и за 5 лет подравнялась.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 09:20

  svm30055 написав:через 5-10 лет половина вернется обратно, так как зп здесь подравняется с восточноевропейскими


К тому времени люди:
а) переберутся дальше на Запад
б) заберут семьи
в) п.а)+п.б)
г) вернутся в Украину, оформив иностранную пенсию, греть кости в родном доме с видом на Говерлу/Днепр/Затоку/.../огород. Украина - страна пенсионеров через пару десятков лет.
д) в Украину, за какие-то плюшки, перенаправят потоки беженцев из Африки и БВ. Мы-же "европейская страна" :mrgreen: .
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 09:24

  Dear_Sir написав:
  svm30055 написав:через 5-10 лет половина вернется обратно, так как зп здесь подравняется с восточноевропейскими


десятки лет не ровнялась и не ровнялась а тут взяла и за 5 лет подравнялась.


"Главное - верить!" (с) :mrgreen:

Есть надежда, что украинскую Ылиту просто "принудят" :

https://biz.liga.net/ekonomika/all/arti ... et-slojnee
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 10:10

Re: поле

Национальная служба здоровья (НСЗУ) не будет выплачивать средства медицинским учреждениям, в которых будут некачественно оказывать помощь пациентам.
Об этом заявил спикер Минздрава Александр Ябчанка.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 10:12

  svm30055 написав:через 5-10 лет половина вернется обратно, так как зп здесь подравняется с восточноевропейскими

Вы удивитесь, но люди уезжают не только ради зарплаты. За 10 лет получается гражданство (или, как минимум, разрешение на постоянное проживание), продается недвижимость в Украине и приобретается в новой стране, появляются друзья, изучаются язык и традиции, появляется привычка ездить по ровным дорогам и ходить по тротуарам, не заставленным машинами. Если кто и вернется, то 1-2% максимум.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 10:23

Re: В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції

  Gastarbaiter написав:Если кто и вернется, то 1-2% максимум.

90%. З кінцями виїжджає молодь на навчання чи після нашого внз, і ті, хто вже тут заробив/накрав на гарне життя за бугром.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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