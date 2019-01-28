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В Україні продовжує стрімко
зростати рівень еміграції

В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:27

  lapay написав:
  Gastarbaiter написав:Если кто и вернется, то 1-2% максимум.

90%. З кінцями виїжджає молодь на навчання чи після нашого внз, і ті, хто вже тут заробив/накрав на гарне життя за бугром.

Вот вам, допустим, 40-50 лет, у вас недвижимость, работа, друзья, дети уже знают другой язык, ходят в школу/вуз. И тут вам говорят, что в Украине зарплаты сравнялись. Вы бы сами вернулись?
Gastarbaiter
 
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