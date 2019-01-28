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В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 січ, 2019 11:27
lapay написав: Gastarbaiter написав:
Если кто и вернется, то 1-2% максимум.
90%. З кінцями виїжджає молодь на навчання чи після нашого внз, і ті, хто вже тут заробив/накрав на гарне життя за бугром.
Вот вам, допустим, 40-50 лет, у вас недвижимость, работа, друзья, дети уже знают другой язык, ходят в школу/вуз. И тут вам говорят, что в Украине зарплаты сравнялись. Вы бы сами вернулись?
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:30
Gastarbaiter написав:
Вот вам, допустим, 40-50 лет, у вас недвижимость, работа, друзья, дети уже знают другой язык, ходят в школу/вуз. И тут вам говорят, что в Украине зарплаты сравнялись. Вы бы сами вернулись?
Щоб все це мати, треба виїжджати в 25. 90% заробітчан там не залишаться, а повернуться до сім'ї і дітей в Україну.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Сер 30 січ, 2019 14:06
lapay написав: Gastarbaiter написав:
Вот вам, допустим, 40-50 лет, у вас недвижимость, работа, друзья, дети уже знают другой язык, ходят в школу/вуз. И тут вам говорят, что в Украине зарплаты сравнялись. Вы бы сами вернулись?
Щоб все це мати, треба виїжджати в 25. 90% заробітчан там не залишаться, а повернуться до сім'ї і дітей в Україну.
Не вернутся, пока не прогонят. А прогонять Европа не собирается, т.к. старение населения становится проблемой и они эту проблему решают путём переноса к нам.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 14:12
27661 написав:
Не вернутся, пока не прогонят.
Повернуться, коли зарплати тут стануть на 20-30% менше, ніж там, бо тоді сенсу їздити на заробітки не буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Сер 30 січ, 2019 14:47
lapay написав: 27661 написав:
Не вернутся, пока не прогонят.
Повернуться, коли зарплати тут стануть на 20-30% менше, ніж там, бо тоді сенсу їздити на заробітки не буде.
Бесполезный спор. Опыт последних 27-ми лет наглядно демонcтрирует, что:
- З/п в стране не собираются приближаться к европейскому уроню. Для того, чтобы они достигли хотя бы 1000 ЕВРО в месяц для 15,5 млн. занятых, с учетом того, что оплата труда составляет всего около 40% ВВП, необходим номинальный ВВП в 530 млрд. долларов. Вчетверо больше нынешнего (2018-го) в 130 млрд. максимум. Учитывая темпы его текущего роста (10-15 млрд. в год) на это потребуется даже теоретически жизни 2-х поколений. Причем сама украинская экономика, конечно, такой прирост не способна сгенерировать просто физически, а иностранные инвестиции объемом в 200-300 млрд...хм, просто не имеют объектов приложения.
- Вектор демографического развития украинского общества безусловно свидетельствует о том, что история трудовой миграции - это one way ticket.
Даже создание собственного независимого государства не вернуло никого из нескольких миллионов мигрантов прошлых волн, кроме немногочисленных энтузиастов. Нет никаких предпосылок, что патриотический порыв вернет назад и миллионы нынешних.
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Волгарь
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Додано: Сер 30 січ, 2019 14:55
Волгарь написав: lapay написав: 27661 написав:
Не вернутся, пока не прогонят.
Повернуться, коли зарплати тут стануть на 20-30% менше, ніж там, бо тоді сенсу їздити на заробітки не буде.
Бесполезный спор. Опыт последних 27-ми лет наглядно демонcтрирует, что:
- З/п в стране не собираются приближаться к европейскому уроню. Для того, чтобы они достигли хотя бы 1000 ЕВРО в месяц для 15,5 млн. занятых, с учетом того, что оплата труда составляет всего около 40% ВВП, необходим номинальный ВВП в 530 млрд. долларов. Вчетверо больше нынешнего (2018-го) в 130 млрд. максимум. Учитывая темпы его текущего роста (10-15 млрд. в год) на это потребуется даже теоретически жизни 2-х поколений. Причем сама украинская экономика, конечно, такой прирост не способна сгенерировать просто физически, а иностранные инвестиции объемом в 200-300 млрд...хм, просто не имеют объектов приложения.
- Вектор демографического развития украинского общества безусловно свидетельствует о том, что история трудовой миграции - это one way ticket.
Даже создание собственного независимого государства не вернуло никого из нескольких миллионов мигрантов прошлых волн, кроме немногочисленных энтузиастов. Нет никаких предпосылок, что патриотический порыв вернет назад и миллионы нынешних.
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vetka
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Додано: Сер 30 січ, 2019 15:01
Волгарь написав:
.. one way ticket.
..
Доктор сказал - в морг?
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