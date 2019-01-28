Вот вам, допустим, 40-50 лет, у вас недвижимость, работа, друзья, дети уже знают другой язык, ходят в школу/вуз. И тут вам говорят, что в Украине зарплаты сравнялись. Вы бы сами вернулись?
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Додано: Сер 30 січ, 2019 11:27
Вот вам, допустим, 40-50 лет, у вас недвижимость, работа, друзья, дети уже знают другой язык, ходят в школу/вуз. И тут вам говорят, что в Украине зарплаты сравнялись. Вы бы сами вернулись?
Додано: Сер 30 січ, 2019 12:30
Re: В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції
Щоб все це мати, треба виїжджати в 25. 90% заробітчан там не залишаться, а повернуться до сім'ї і дітей в Україну.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 30 січ, 2019 14:06
Не вернутся, пока не прогонят. А прогонять Европа не собирается, т.к. старение населения становится проблемой и они эту проблему решают путём переноса к нам.
Додано: Сер 30 січ, 2019 14:12
Re: В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції
Повернуться, коли зарплати тут стануть на 20-30% менше, ніж там, бо тоді сенсу їздити на заробітки не буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 30 січ, 2019 15:48
Cудя по мгновенно удаленному посту - Вы не далеки от истины.
Хотя, если честно - никакого криминала в нем, конечно, не было.
Валовий внутрішній продукт за 2018 рік (у фактичних цінах; млн.грн)
І квартал 700 431
ІI квартал 807 332
ІII квартал 994 377
2.1. Оплата праці найманих працівників
І квартал 312 441 (44%)
ІI квартал 366 928 (45.4%)
ІII квартал 368 216 (37%)
Всего из номинального ВВП в 2 495 млрд. з/п составила 1 047 млрд. - 42%.
Причем не ясно, указаны суммы ФОТ (т.е. з/п нетто+платы в пенсионный/соцстрах/медстрах+подоходный) или з/п+подоходный.
Додано: Сер 30 січ, 2019 19:34
Необязатнльно в 25
Вполне достаточно выехать в 40, чтобы к 50 иметь не супервысокую, но неплохую зарплату, недвижимость (в ипотеке, разумееется) и ребенка, который учится в колледже.
Додано: Сер 30 січ, 2019 19:38
Re: В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції
Відсоток таких "вундеркіндів" малий. Особисто я таких не знаю. Більшість складає молодь, яким немає чого втрачати і легше пристосуватись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 30 січ, 2019 20:11
Не нужно быть вундеркиндом, достаточно быть просто хорошим специалистом.
У меня хватает знакомых, которые выехали после 35.
Главное, пройти "входной тест", чтобы тебя согласились взять, подождать оформления визы, и чтобы ты потом получил возможность искать новую работу уже находясь в новой стране.
Додано: Сер 30 січ, 2019 20:22
Re: В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції
Ви казали про 40+. Таким навіть в своїй країні важко знайти нову роботу, якщо не класний спеціаліст, а таких і тут непогано годують.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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