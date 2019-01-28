RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні продовжує стрімко
зростати рівень еміграції

В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 21:43

  lapay написав:Ви казали про 40+.


Есть и те, кто в возрасте около 40 ехал. Хотя там тяжелее. Но тоже можно. Принципиально то, что люди ехали не сразу после института и не в 25-26, а намного позже.

  lapay написав:Таким навіть в своїй країні важко знайти нову роботу, якщо не класний спеціаліст,


Да, с возрастом работу найти тяжелее, но можно. Причем если "на родине" на тебя в 45 смотрят уже чуть ли не как на развалину, то "на чужбине" как на зрелого и опытного специалиста (если этот опыт, конечно, есть).

  lapay написав:а таких і тут непогано годують.


Кроме непосредственно зарплаты есть и сопутствующие факторы. То, что зарплату тебе платят не в конверте и тебе не нужно думать, как объяснить налоговой покупку жилья. То, что ты в большей степени уверен в будущем. То, что ты представляешь себе, чем будут заниматься твои дети.
Причем это говорят почти все - и те, кто уехал в ЕС или даже Израиль с их постоянными конфликтами с соседями, и те, кто рванул в Австралию.
PasserBy
 
Повідомлень: 29
З нами з: 04.01.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 21:48

  lapay написав:

Ви казали про 40+. Таким навіть в своїй країні важко знайти нову роботу[/quote]
И что тогда, на пенсию?
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7184
З нами з: 03.11.08
Подякував: 409 раз.
Подякували: 1080 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 21:55

Re: В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції

  PasserBy написав:Да, с возрастом работу найти тяжелее, но можно. Причем если "на родине" на тебя в 45 смотрят уже чуть ли не как на развалину, то "на чужбине" как на зрелого и опытного специалиста (если этот опыт, конечно, есть).

Ше раз повторю - з нуля, в такому віці, виїжджають мізерні відсотки. Точно не скажу, скільки саме, але дуже мало. Чим молодший, тим більший відсоток виїжджають на ПМЖ, а не на заробітки.
  ruvex написав:И что тогда, на пенсию?

Або молитись, щоб виїхало побільше молоді. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6830
З нами з: 01.08.15
Подякував: 842 раз.
Подякували: 1012 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:00

  lapay написав:
  PasserBy написав:Не нужно быть вундеркиндом, достаточно быть просто хорошим специалистом.
У меня хватает знакомых, которые выехали после 35.

Ви казали про 40+. Таким навіть в своїй країні важко знайти нову роботу, якщо не класний спеціаліст, а таких і тут непогано годують.

Значит, в более жирных странах будут кормить еще лучше. По-моему, это очевидно. 40+ - это еще лет 20 до пенсии. За это время можно много чего успеть.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 558
З нами з: 26.02.18
Подякував: 147 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:14

  lapay написав:
  PasserBy написав:Не нужно быть вундеркиндом, достаточно быть просто хорошим специалистом.
У меня хватает знакомых, которые выехали после 35.

Ви казали про 40+. Таким навіть в своїй країні важко знайти нову роботу, якщо не класний спеціаліст, а таких і тут непогано годують.


В Украине на некоторые вакансии даже 40 летних не рассматривают, а в Европе даже не проблема и в 50 лет.

Вы никогда KLM не летали? У меня, когда я ими первый раз летел после наших авиалиний, был шок от возраста и внешнего вида бортпроводниц.
После наших мисс, их бабульки просто умиляли)))
change_pm
 
Повідомлень: 307
З нами з: 03.02.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні з 2014 року ціни на ліки знизилися на 40% - Супрун 1 ... 4, 5, 6
R2 » Пон 28 січ, 2019 11:47
50 2925
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 січ, 2019 13:17
sequence
В Україні визначили найпрацьовитішу область
R2 » Сер 30 січ, 2019 11:28
1 40
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 січ, 2019 11:28
jeugen
Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано... 1 ... 14, 15, 16
R2 » Сер 23 січ, 2019 12:11
152 8190
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 січ, 2019 22:39
ЛАД

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.