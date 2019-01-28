В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції

Додано: Сер 30 січ, 2019 21:43

lapay написав: Ви казали про 40+. Ви казали про 40+.

lapay написав: Таким навіть в своїй країні важко знайти нову роботу, якщо не класний спеціаліст, Таким навіть в своїй країні важко знайти нову роботу, якщо не класний спеціаліст,

lapay написав: а таких і тут непогано годують. а таких і тут непогано годують.

Есть и те, кто в возрасте около 40 ехал. Хотя там тяжелее. Но тоже можно. Принципиально то, что люди ехали не сразу после института и не в 25-26, а намного позже.Да, с возрастом работу найти тяжелее, но можно. Причем если "на родине" на тебя в 45 смотрят уже чуть ли не как на развалину, то "на чужбине" как на зрелого и опытного специалиста (если этот опыт, конечно, есть).Кроме непосредственно зарплаты есть и сопутствующие факторы. То, что зарплату тебе платят не в конверте и тебе не нужно думать, как объяснить налоговой покупку жилья. То, что ты в большей степени уверен в будущем. То, что ты представляешь себе, чем будут заниматься твои дети.Причем это говорят почти все - и те, кто уехал в ЕС или даже Израиль с их постоянными конфликтами с соседями, и те, кто рванул в Австралию.