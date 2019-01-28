В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції
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Есть и те, кто в возрасте около 40 ехал. Хотя там тяжелее. Но тоже можно. Принципиально то, что люди ехали не сразу после института и не в 25-26, а намного позже.
lapay написав:Таким навіть в своїй країні важко знайти нову роботу, якщо не класний спеціаліст,
Да, с возрастом работу найти тяжелее, но можно. Причем если "на родине" на тебя в 45 смотрят уже чуть ли не как на развалину, то "на чужбине" как на зрелого и опытного специалиста (если этот опыт, конечно, есть).
lapay написав:а таких і тут непогано годують.
Кроме непосредственно зарплаты есть и сопутствующие факторы. То, что зарплату тебе платят не в конверте и тебе не нужно думать, как объяснить налоговой покупку жилья. То, что ты в большей степени уверен в будущем. То, что ты представляешь себе, чем будут заниматься твои дети. Причем это говорят почти все - и те, кто уехал в ЕС или даже Израиль с их постоянными конфликтами с соседями, и те, кто рванул в Австралию.
PasserBy написав:Да, с возрастом работу найти тяжелее, но можно. Причем если "на родине" на тебя в 45 смотрят уже чуть ли не как на развалину, то "на чужбине" как на зрелого и опытного специалиста (если этот опыт, конечно, есть).
Ше раз повторю - з нуля, в такому віці, виїжджають мізерні відсотки. Точно не скажу, скільки саме, але дуже мало. Чим молодший, тим більший відсоток виїжджають на ПМЖ, а не на заробітки.
ruvex написав:И что тогда, на пенсию?
Або молитись, щоб виїхало побільше молоді.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
rjkz написав: Очевидно, в Украине процветает эйджизм.
<20 - зеленый, >35 - старый. На внутреннем рынке труда еще огромный профицит рабочей силы. На конкурентных рынках не существует ни эйджизма, ни сексизма не только в погоне за гуманностью и правами человека, а потому что труд стоит итак дорого, чтобы им перебирать.
Выдумки о нехватке кадров внутри страны являются не более, чем популизмом, и сопротивлением работодателей-монополистов дальше повышать среднюю зарплату, которая достигла в 2018-м году значения аж 261 доллар...
Я вот все жду, когда же найдется честный политик, который скажет: "Спаси страну - уедь! Тем самым ты дашь другому шанс на работу, а родственникам - достойную жизнь на твои валютные переводы"
zРадио написав:Выдумки о нехватке кадров внутри страны являются не более, чем популизмом, и сопротивлением работодателей-монополистов дальше повышать среднюю зарплату, которая достигла в 2018-м году значения аж 261 доллар...
Шо вы курите? За головами охота идет - мама не горюй! И в Украине, и в Европе.
zРадио написав:Выдумки о нехватке кадров внутри страны являются не более, чем популизмом, и сопротивлением работодателей-монополистов дальше повышать среднюю зарплату, которая достигла в 2018-м году значения аж 261 доллар...
Шо вы курите? За головами охота идет - мама не горюй! И в Украине, и в Европе.
Не кипишуйте - о руках шла речь, не о головах. Согласно структуре нашего ВВП, 85% производят руки, и лишь 15% - головы