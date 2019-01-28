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В Україні продовжує стрімко
зростати рівень еміграції

В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 21:43

  lapay написав:Ви казали про 40+.


Есть и те, кто в возрасте около 40 ехал. Хотя там тяжелее. Но тоже можно. Принципиально то, что люди ехали не сразу после института и не в 25-26, а намного позже.

  lapay написав:Таким навіть в своїй країні важко знайти нову роботу, якщо не класний спеціаліст,


Да, с возрастом работу найти тяжелее, но можно. Причем если "на родине" на тебя в 45 смотрят уже чуть ли не как на развалину, то "на чужбине" как на зрелого и опытного специалиста (если этот опыт, конечно, есть).

  lapay написав:а таких і тут непогано годують.


Кроме непосредственно зарплаты есть и сопутствующие факторы. То, что зарплату тебе платят не в конверте и тебе не нужно думать, как объяснить налоговой покупку жилья. То, что ты в большей степени уверен в будущем. То, что ты представляешь себе, чем будут заниматься твои дети.
Причем это говорят почти все - и те, кто уехал в ЕС или даже Израиль с их постоянными конфликтами с соседями, и те, кто рванул в Австралию.
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 21:48

  lapay написав:

Ви казали про 40+. Таким навіть в своїй країні важко знайти нову роботу[/quote]
И что тогда, на пенсию?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 21:55

Re: В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції

  PasserBy написав:Да, с возрастом работу найти тяжелее, но можно. Причем если "на родине" на тебя в 45 смотрят уже чуть ли не как на развалину, то "на чужбине" как на зрелого и опытного специалиста (если этот опыт, конечно, есть).

Ше раз повторю - з нуля, в такому віці, виїжджають мізерні відсотки. Точно не скажу, скільки саме, але дуже мало. Чим молодший, тим більший відсоток виїжджають на ПМЖ, а не на заробітки.
  ruvex написав:И что тогда, на пенсию?

Або молитись, щоб виїхало побільше молоді. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:00

  lapay написав:
  PasserBy написав:Не нужно быть вундеркиндом, достаточно быть просто хорошим специалистом.
У меня хватает знакомых, которые выехали после 35.

Ви казали про 40+. Таким навіть в своїй країні важко знайти нову роботу, якщо не класний спеціаліст, а таких і тут непогано годують.

Значит, в более жирных странах будут кормить еще лучше. По-моему, это очевидно. 40+ - это еще лет 20 до пенсии. За это время можно много чего успеть.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:14

  lapay написав:
  PasserBy написав:Не нужно быть вундеркиндом, достаточно быть просто хорошим специалистом.
У меня хватает знакомых, которые выехали после 35.

Ви казали про 40+. Таким навіть в своїй країні важко знайти нову роботу, якщо не класний спеціаліст, а таких і тут непогано годують.


В Украине на некоторые вакансии даже 40 летних не рассматривают, а в Европе даже не проблема и в 50 лет.

Вы никогда KLM не летали? У меня, когда я ими первый раз летел после наших авиалиний, был шок от возраста и внешнего вида бортпроводниц.
После наших мисс, их бабульки просто умиляли)))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:57

  Gastarbaiter написав:
  lapay написав:
  PasserBy написав:Не нужно быть вундеркиндом, достаточно быть просто хорошим специалистом.
У меня хватает знакомых, которые выехали после 35.

Ви казали про 40+. Таким навіть в своїй країні важко знайти нову роботу, якщо не класний спеціаліст, а таких і тут непогано годують.

Значит, в более жирных странах будут кормить еще лучше. По-моему, это очевидно. 40+ - это еще лет 20 до пенсии. За это время можно много чего успеть.


По классификации ООН, молодой возраст до 49 лет. Очевидно, они когда это писали, не имели ввиду Украину.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:58

  change_pm написав:
  lapay написав:
  PasserBy написав:Не нужно быть вундеркиндом, достаточно быть просто хорошим специалистом.
У меня хватает знакомых, которые выехали после 35.

Ви казали про 40+. Таким навіть в своїй країні важко знайти нову роботу, якщо не класний спеціаліст, а таких і тут непогано годують.


В Украине на некоторые вакансии даже 40 летних не рассматривают, а в Европе даже не проблема и в 50 лет.

Вы никогда KLM не летали? У меня, когда я ими первый раз летел после наших авиалиний, был шок от возраста и внешнего вида бортпроводниц.
После наших мисс, их бабульки просто умиляли)))


Очевидно, в Украине процветает эйджизм.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:13

  rjkz написав:
Очевидно, в Украине процветает эйджизм.


<20 - зеленый, >35 - старый. На внутреннем рынке труда еще огромный профицит рабочей силы. На конкурентных рынках не существует ни эйджизма, ни сексизма не только в погоне за гуманностью и правами человека, а потому что труд стоит итак дорого, чтобы им перебирать.

Выдумки о нехватке кадров внутри страны являются не более, чем популизмом, и сопротивлением работодателей-монополистов дальше повышать среднюю зарплату, которая достигла в 2018-м году значения аж 261 доллар...

Я вот все жду, когда же найдется честный политик, который скажет: "Спаси страну - уедь! Тем самым ты дашь другому шанс на работу, а родственникам - достойную жизнь на твои валютные переводы" :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:20

  zРадио написав:Выдумки о нехватке кадров внутри страны являются не более, чем популизмом, и сопротивлением работодателей-монополистов дальше повышать среднюю зарплату, которая достигла в 2018-м году значения аж 261 доллар...

Шо вы курите? За головами охота идет - мама не горюй! И в Украине, и в Европе.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:22

  Gastarbaiter написав:
  zРадио написав:Выдумки о нехватке кадров внутри страны являются не более, чем популизмом, и сопротивлением работодателей-монополистов дальше повышать среднюю зарплату, которая достигла в 2018-м году значения аж 261 доллар...

Шо вы курите? За головами охота идет - мама не горюй! И в Украине, и в Европе.


Не кипишуйте - о руках шла речь, не о головах. Согласно структуре нашего ВВП, 85% производят руки, и лишь 15% - головы
zРадио
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