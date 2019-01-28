В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції

Додано: Сер 30 січ, 2019 23:53

Gastarbaiter написав: zРадио написав: Gastarbaiter написав: Шо вы курите? За головами охота идет - мама не горюй! И в Украине, и в Европе. Шо вы курите? За головами охота идет - мама не горюй! И в Украине, и в Европе.



Не кипишуйте - о руках шла речь, не о головах. Согласно структуре нашего ВВП, 85% производят руки, и лишь 15% - головы Не кипишуйте - о руках шла речь, не о головах. Согласно структуре нашего ВВП, 85% производят руки, и лишь 15% - головы

Руки - аналогично. Хоть квалифицированные, хоть нет. Руки - аналогично. Хоть квалифицированные, хоть нет.

В Украине, и вправду, нужны руки, головы нужны разве что в пресловутом ай-ти (кстати, и там не супер так как все думают - нужны спецы и с инглишем. развелось их дофига уже).Масса невостребованных профессий, требующих ВО. Есть некоторые временно оживившиеся сферы. Некая нехватка есть из-за того, что из страны бегут самые разные люди, но больше всех - "синие воротнички". А в олигархизированной экономике, где бал правят огромные корпорации, именно рабочие руки и составляют подавляющую часть нанятых работников.О нехватке вопят все, но произошел-ли такой рост предлагаемый рост зарплат по вакансиям, чтобы свал прекратился? Очевидно, что нет.У меня знакомый прораб прошел собеседование в стройкомпании - мы вам перезвоним через неделю-две. Я его квалификацию знаю - безупречна, опыт работы - закачаешься, объекты и фирмы где он работал - у 10% таких референц нет. Может запросил дорого, но если ситуация "бери, дура, завтра не будет" (с), то такими кадрами не разбрасываются.