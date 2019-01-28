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В Україні продовжує стрімко зростати рівень еміграції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 січ, 2019 23:31
zРадио написав:
Gastarbaiter написав: zРадио написав:
Выдумки о нехватке кадров внутри страны являются не более, чем популизмом, и сопротивлением работодателей-монополистов дальше повышать среднюю зарплату, которая достигла в 2018-м году значения аж 261 доллар...
Шо вы курите? За головами охота идет - мама не горюй! И в Украине, и в Европе.
Не кипишуйте - о руках шла речь, не о головах. Согласно структуре нашего ВВП, 85% производят руки, и лишь 15% - головы
Руки - аналогично. Хоть квалифицированные, хоть нет.
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 30 січ, 2019 23:40
zРадио написав: rjkz написав:
Очевидно, в Украине процветает эйджизм.
<20 - зеленый, >35 - старый. На внутреннем рынке труда еще огромный профицит рабочей силы. На конкурентных рынках не существует ни эйджизма, ни сексизма не только в погоне за гуманностью и правами человека, а потому что труд стоит итак дорого, чтобы им перебирать.
Выдумки о нехватке кадров внутри страны являются не более, чем популизмом, и сопротивлением работодателей-монополистов дальше повышать среднюю зарплату, которая достигла в 2018-м году значения аж 261 доллар...
Я вот все жду, когда же найдется честный политик, который скажет: "Спаси страну - уедь! Тем самым ты дашь другому шанс на работу, а родственникам - достойную жизнь на твои валютные переводы"
Звучит как в бородатом анекдоте "Господа. наш самолет падает и чтобы спасти остальных, надо чтобы выпрыгнуло хххчеловек"
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rjkz
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Додано: Сер 30 січ, 2019 23:53
Gastarbaiter написав: zРадио написав:
Gastarbaiter написав:
Шо вы курите? За головами охота идет - мама не горюй! И в Украине, и в Европе.
Не кипишуйте - о руках шла речь, не о головах. Согласно структуре нашего ВВП, 85% производят руки, и лишь 15% - головы
Руки - аналогично. Хоть квалифицированные, хоть нет.
В Украине, и вправду, нужны руки, головы нужны разве что в пресловутом ай-ти (кстати, и там не супер так как все думают - нужны спецы и с инглишем. развелось их дофига уже).
Масса невостребованных профессий, требующих ВО. Есть некоторые временно оживившиеся сферы. Некая нехватка есть из-за того, что из страны бегут самые разные люди, но больше всех - "синие воротнички". А в олигархизированной экономике, где бал правят огромные корпорации, именно рабочие руки и составляют подавляющую часть нанятых работников.
О нехватке вопят все, но произошел-ли такой рост предлагаемый рост зарплат по вакансиям, чтобы свал прекратился? Очевидно, что нет.
У меня знакомый прораб прошел собеседование в стройкомпании - мы вам перезвоним через неделю-две. Я его квалификацию знаю - безупречна, опыт работы - закачаешься, объекты и фирмы где он работал - у 10% таких референц нет. Может запросил дорого, но если ситуация "бери, дура, завтра не будет" (с), то такими кадрами не разбрасываются.
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rjkz
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Додано: Чет 31 січ, 2019 00:02
rjkz написав:
О нехватке вопят все, но произошел-ли такой рост предлагаемый рост зарплат по вакансиям, чтобы свал прекратился? Очевидно, что нет.
В моей сфере зарплаты выросли раза в 2,5 по сравнению с 2013 годом. Т.е. хоть и не вернулись на тот же уровень в дол. эквиваленте, но уже не так печально. По востребованности: в 2016 году после регистрации на LinkedIn просто засыпали предложениями. Каждые 2-3 недели куда-то приглашали. А если еще и самому рассылкой резюме заняться...
Профессия не ИТ, если что. Не думаю, что за эти 2 года что-то сильно изменилось в обратную сторону.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 31 січ, 2019 07:13
А на украинском рынке трудаlinkefin сегодня используется? Я в нем зарегистрирован давно, но по состоянию на 2013 год у меня было впечатление, что украинских просмотров моих данных не было
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PasserBy
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Додано: Чет 31 січ, 2019 09:05
PasserBy написав:
А на украинском рынке трудаlinkefin сегодня используется? Я в нем зарегистрирован давно, но по состоянию на 2013 год у меня было впечатление, что украинских просмотров моих данных не было
За пару лет в контакты добавились около 100 HR. Большинство из Украины, но было несколько человек и из Европы. У каждого была какая-то вакансия на тот момент. Собственно, так и в Польшу уехал: сами нашли и пригласили. Возможно, вопрос в том, как вашу страницу могут увидеть потенциальные работодатели? Я вступил в несколько профильных групп, закорешился со всеми коллегами. Ну или у вас профессия какая-то специфическая, не знаю.
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