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Міжбанк: впливає нестача
гривні, яка збільшилася у...

Міжбанк: впливає нестача гривні, яка збільшилася у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 11:50

Міжбанк: впливає нестача гривні, яка збільшилася у...

Пропонуємо до обговорення:
Торги валютного міжбанку в секторі долара у вівторок стартували з рівнів попереднього закриття 27,785/27,810 UAH/USD віртуально, без угод.

Дивися повний текст Міжбанк: впливає нестача гривні, яка збільшилася у зв'язку з розміщенням ОВДП.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 11:50

Выйдет потом боком ОВЗГ. После выборов через 1-2 месяца курс скакнет 30+.
ygn
 
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