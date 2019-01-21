Торги валютного міжбанку в секторі долара у вівторок стартували з рівнів попереднього закриття 27,785/27,810 UAH/USD віртуально, без угод.
Дивися повний текст Міжбанк: впливає нестача гривні, яка збільшилася у зв'язку з розміщенням ОВДП.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 11:50
Міжбанк: впливає нестача гривні, яка збільшилася у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: впливає нестача гривні, яка збільшилася у зв'язку з розміщенням ОВДП.
Додано: Вів 29 січ, 2019 11:50
Выйдет потом боком ОВЗГ. После выборов через 1-2 месяца курс скакнет 30+.
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