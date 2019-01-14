Відкладення земельної реформи сприяє розвитку тіньового ринку землі.
Дивися повний текст Олександр Гаврилюк: відкриття ринку землі. Про що варто задуматися?.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 12:40
Олександр Гаврилюк: відкриття ринку землі. Про що варто...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Олександр Гаврилюк: відкриття ринку землі. Про що варто задуматися?.
Додано: Вів 29 січ, 2019 12:40
Задуматься так же стоит о том, что в мире есть немаленькое количество владельцев очень крупных капиталов в фиатных деньгах у которых одновременно нет земли. Открытие рынка может привести к концентрации земли у таких владельцев через третьих лиц (обойти ограничение на объемы покупки либо на продажу только резидентам будет вероятно нетрудно). А далее сценарии могут писать уже аграрии.
Додано: Вів 29 січ, 2019 12:46
Судя по тому как за годы независимости наши депутаты вместе с правительством обворовывали украинский народ и как сейчас хотят открыть рынок земли, то вы наверно призываете снять последнюю рубаху(вышиванку) с простолюдина и отдать ее тем у кого есть, как вы сказали, владельцам очень крупных капиталов.
После ввода рынка земли останется только принять закон о батрачестве.
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