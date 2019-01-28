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Середня зарплата в Україні
перевищила 10 тисяч

Середня зарплата в Україні перевищила 10 тисяч
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:48

Середня зарплата в Україні перевищила 10 тисяч

Пропонуємо до обговорення:
Середня заробітна плата в Україні у грудні 2018 року становила 10 573 гривні.

Дивися повний текст Середня зарплата в Україні перевищила 10 тисяч.
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К выборам все 20000 будет.
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Очередное покращення от шоколадных статистов?! Да в провинции 6-7 тыщ за счастье. Многие за минималку пашут.
логан1919
 
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