Середня заробітна плата в Україні у грудні 2018 року становила 10 573 гривні.
Дивися повний текст Середня зарплата в Україні перевищила 10 тисяч.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 12:48
Середня зарплата в Україні перевищила 10 тисяч
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Дивися повний текст Середня зарплата в Україні перевищила 10 тисяч.
Додано: Вів 29 січ, 2019 12:52
Очередное покращення от шоколадных статистов?! Да в провинции 6-7 тыщ за счастье. Многие за минималку пашут.
Додано: Вів 29 січ, 2019 14:09
Многие минималку получают, а остальное в конверте. Еще и субсидию оформляют как бонус. Так что средняя может и больше 10 тысяч получится.
А вот у бюджетников и работников госпредприятий и зарплаты не высокие и все выплаты в белую.
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