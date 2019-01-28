Середня заробітна плата в Україні у грудні 2018 року становила 10 573 гривні.
Дивися повний текст Середня зарплата в Україні перевищила 10 тисяч.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 12:48
Середня зарплата в Україні перевищила 10 тисяч
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня зарплата в Україні перевищила 10 тисяч.
Додано: Вів 29 січ, 2019 12:52
Очередное покращення от шоколадных статистов?! Да в провинции 6-7 тыщ за счастье. Многие за минималку пашут.
Додано: Вів 29 січ, 2019 14:09
Многие минималку получают, а остальное в конверте. Еще и субсидию оформляют как бонус. Так что средняя может и больше 10 тысяч получится.
А вот у бюджетников и работников госпредприятий и зарплаты не высокие и все выплаты в белую.
Додано: Вів 29 січ, 2019 16:45
Госстат дает статистику по официальным зарплатам. Конверты он не видит и не додумывает.
При этом Госстат дает гросс - для определения официальной средней зарплаты на руки необходимо вычесть 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.
Плюс декабрьские зарплаты сезонно завышены, поскольку содержат в себе годовые доплаты, бонусы и пр.
Суммарная средняя зарплата за весь 2018-й составила 106 408 грн (гросс). Соответственно, в месяц это 8867 грн (гросс), или 7138 грн (на руки).
Вот это уже ближе к истине - думаю, все согласятся. Средний курс доллара в 2018-м составил 27,4 грн, соответственно, валютный эквивалент средней зарплаты составил $261.
В 2019-м средняя зарплата в гривнах, полагаю, будет на 12-15% выше 2018-го. Долларовая - зависит в динамики курса. Вероятнее всего, что увеличится в пределах 5%
Додано: Вів 29 січ, 2019 17:51
Позволю себе маленькое, но существенное уточнение - госстат даёт статистику по ЧАСТИ официальных зарплат.
Все мы знаем, как госстат выбрасывает миллионы людей (предприятия до 10 и до 50 человек) с минимальной зарплатой для мифического повышения средней.
P.S. Так же мы себе представляем, как миллиардные премии типа коболева/витренко (есть и другие госорганизации с миллионными зп) влияют на среднюю температуру по столице.
Додано: Вів 29 січ, 2019 18:29
Re: Середня зарплата в Україні перевищила 10 тисяч
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