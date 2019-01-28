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Середня зарплата в Україні
перевищила 10 тисяч

Середня зарплата в Україні перевищила 10 тисяч
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:48

Середня зарплата в Україні перевищила 10 тисяч

Пропонуємо до обговорення:
Середня заробітна плата в Україні у грудні 2018 року становила 10 573 гривні.

Дивися повний текст Середня зарплата в Україні перевищила 10 тисяч.
R2
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Очередное покращення от шоколадных статистов?! Да в провинции 6-7 тыщ за счастье. Многие за минималку пашут.
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 14:09

  логан1919 написав:Очередное покращення от шоколадных статистов?! Да в провинции 6-7 тыщ за счастье. Многие за минималку пашут.


Многие минималку получают, а остальное в конверте. Еще и субсидию оформляют как бонус. Так что средняя может и больше 10 тысяч получится.
А вот у бюджетников и работников госпредприятий и зарплаты не высокие и все выплаты в белую.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:45

  Кузя написав:
  логан1919 написав:Очередное покращення от шоколадных статистов?! Да в провинции 6-7 тыщ за счастье. Многие за минималку пашут.


Многие минималку получают, а остальное в конверте. Еще и субсидию оформляют как бонус. Так что средняя может и больше 10 тысяч получится.
А вот у бюджетников и работников госпредприятий и зарплаты не высокие и все выплаты в белую.


Госстат дает статистику по официальным зарплатам. Конверты он не видит и не додумывает.

При этом Госстат дает гросс - для определения официальной средней зарплаты на руки необходимо вычесть 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Плюс декабрьские зарплаты сезонно завышены, поскольку содержат в себе годовые доплаты, бонусы и пр.

Суммарная средняя зарплата за весь 2018-й составила 106 408 грн (гросс). Соответственно, в месяц это 8867 грн (гросс), или 7138 грн (на руки).

Вот это уже ближе к истине - думаю, все согласятся. Средний курс доллара в 2018-м составил 27,4 грн, соответственно, валютный эквивалент средней зарплаты составил $261.

В 2019-м средняя зарплата в гривнах, полагаю, будет на 12-15% выше 2018-го. Долларовая - зависит в динамики курса. Вероятнее всего, что увеличится в пределах 5%
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 17:51

  zРадио написав:Госстат дает статистику по официальным зарплатам. Конверты он не видит и не додумывает.

Позволю себе маленькое, но существенное уточнение - госстат даёт статистику по ЧАСТИ официальных зарплат.
Все мы знаем, как госстат выбрасывает миллионы людей (предприятия до 10 и до 50 человек) с минимальной зарплатой для мифического повышения средней.

P.S. Так же мы себе представляем, как миллиардные премии типа коболева/витренко (есть и другие госорганизации с миллионными зп) влияют на среднюю температуру по столице.
ЯЧитатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 18:29

Re: Середня зарплата в Україні перевищила 10 тисяч

  ЯЧитатель написав:P.S. Так же мы себе представляем, как миллиардные премии типа коболева/витренко (есть и другие госорганизации с миллионными зп) влияют на среднюю температуру по столице.

Не влияют, 1% сверху и снизу выборки отбрасывается
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 19:04

Улыбают всегда дискуссии на эту тему, где исходной информацией есть аналог фразы: "Среднегодовая температура воздуха в Киеве составляет +8,4 °C". Только вот разброс от -32 до 40. Поэтому обязательно здесь упомянут и зарплаты топ-менеджеров с "чиновниками в Киеве", и "сидящих на минималке в регионах"...
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