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Южаніна закликала власників
"євроблях" поквапитися з...

Южаніна закликала власників "євроблях" поквапитися з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:50

Южаніна закликала власників "євроблях" поквапитися з...

Пропонуємо до обговорення:
Глава парламентського комітету з питань податкової і митної політики, депутат від БПП Ніна Южаніна закликала власників автомобілів на "єврономерах" поквапитися їх розмитнити.

Дивися повний текст Южаніна закликала власників \"євроблях\" поквапитися з розмитненням.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:51

Поторопитесь. Не хватает чемоданы набить, не успевают до следующего парламента.
p_a_l
 
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