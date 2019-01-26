|
|
Южаніна закликала власників "євроблях" поквапитися з...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 січ, 2019 12:50
Пропонуємо до обговорення:
Глава парламентського комітету з питань податкової і митної політики, депутат від БПП Ніна Южаніна закликала власників автомобілів на "єврономерах" поквапитися їх розмитнити.
Дивися повний текст Южаніна закликала власників \"євроблях\" поквапитися з розмитненням
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86973
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 29 січ, 2019 12:51
Поторопитесь. Не хватает чемоданы набить, не успевают до следующего парламента.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 1736
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 281 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему