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Киянам пояснили про правила
формування суми до сплати за...

Киянам пояснили про правила формування суми до сплати за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:06

Киянам пояснили про правила формування суми до сплати за...

Пропонуємо до обговорення:
Для киян ЦКС ще раз описала правила формування суми для сплати послуг опалення, водопостачання та водовідведення

Дивися повний текст Киянам пояснили про правила формування суми до сплати за опалення й водопостачання.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:06

для водоотведения – пропорционально количеству лиц, проживающих в квартире
Т.е. по счетчикам не годится?
p_a_l
 
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