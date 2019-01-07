Для киян ЦКС ще раз описала правила формування суми для сплати послуг опалення, водопостачання та водовідведення
Дивися повний текст Киянам пояснили про правила формування суми до сплати за опалення й водопостачання.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 13:06
Киянам пояснили про правила формування суми до сплати за...
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Дивися повний текст Киянам пояснили про правила формування суми до сплати за опалення й водопостачання.
Додано: Вів 29 січ, 2019 13:06
для водоотведения – пропорционально количеству лиц, проживающих в квартире
Т.е. по счетчикам не годится?
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