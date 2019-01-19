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НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку в п'ять разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 січ, 2019 13:38
Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляється на сайті НБУ, як і тижнем раніше, регулятор не продавав валюту.
Дивися повний текст НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку в п'ять разів
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