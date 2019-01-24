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Новий закон про валюту: що
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Новий закон про валюту: що змінюється для населення і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:58

Новий закон про валюту: що змінюється для населення і...

Пропонуємо до обговорення:
Незабаром набуде чинності закон, який змінює валютне регулювання.

Дивися повний текст Новий закон про валюту: що змінюється для населення і бізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:58

купил 100 баксов онлайн. Сколько будет стоить обналичка?
swan forever
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