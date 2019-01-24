Незабаром набуде чинності закон, який змінює валютне регулювання.
Дивися повний текст Новий закон про валюту: що змінюється для населення і бізнесу.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 13:58
Новий закон про валюту: що змінюється для населення і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Новий закон про валюту: що змінюється для населення і бізнесу.
Додано: Вів 29 січ, 2019 15:56
"купил 100 баксов онлайн. Сколько будет стоить обналичка?" Интересный вопрос. Смотря на то, какой тариф обслуживания карты. Если у Вас взимается комиссия на входе, то при зачислении Ваших 100 баксов на валютный счет возьмут комиссию, к примеру 0,5%. Если же, согласно тарифов карты, взимают при снятии, то возьмут при снятии.
Додано: Вів 29 січ, 2019 21:46
swan forever
Посмотрим как реализуют конечно, но в привате скорее всего будет работать старая схема с месячным лагом в виде депозита
Покупаете на виртуалку или универсальную, потом на депо, потом на карту для выплат, снятие без комиссии (валюту можно заказать в нужное вам отделение)
Другой вопрос, будет ли отличатся курс обмена в кассе и онлайн
Додано: Вів 29 січ, 2019 22:09
Додано: Сер 30 січ, 2019 00:34
"в рамках нового валютного законодавства банки зможуть купувати єврооблігації інвестиційного рейтингу"
здається, це комусь потрібно в євросоюзі...
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