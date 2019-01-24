RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Новий закон про валюту: що
змінюється для населення і...

Новий закон про валюту: що змінюється для населення і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:58

Новий закон про валюту: що змінюється для населення і...

Пропонуємо до обговорення:
Незабаром набуде чинності закон, який змінює валютне регулювання.

Дивися повний текст Новий закон про валюту: що змінюється для населення і бізнесу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86987
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:58

купил 100 баксов онлайн. Сколько будет стоить обналичка?
swan forever
Аватар користувача
 
Повідомлень: 434
З нами з: 27.05.15
Подякував: 115 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 15:56

"купил 100 баксов онлайн. Сколько будет стоить обналичка?" Интересный вопрос. Смотря на то, какой тариф обслуживания карты. Если у Вас взимается комиссия на входе, то при зачислении Ваших 100 баксов на валютный счет возьмут комиссию, к примеру 0,5%. Если же, согласно тарифов карты, взимают при снятии, то возьмут при снятии.
KULANDALE
 
Повідомлень: 40
З нами з: 13.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:46

swan forever
Посмотрим как реализуют конечно, но в привате скорее всего будет работать старая схема с месячным лагом в виде депозита :D
Покупаете на виртуалку или универсальную, потом на депо, потом на карту для выплат, снятие без комиссии (валюту можно заказать в нужное вам отделение)
Другой вопрос, будет ли отличатся курс обмена в кассе и онлайн :?:
Kalgan
 
Повідомлень: 15
З нами з: 02.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:09

  swan forever написав:купил 100 баксов онлайн. Сколько будет стоить обналичка?


Доживём до 7 февраля - увидим. В любом случае банк своего не упустит, это не благотворительная организация.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 876
З нами з: 13.03.15
Подякував: 160 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 00:34

"в рамках нового валютного законодавства банки зможуть купувати єврооблігації інвестиційного рейтингу"
здається, це комусь потрібно в євросоюзі...
5kopiyok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38
З нами з: 05.11.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зниження ціни на газ для населення призведе до проблем з... 1, 2
R2 » Нед 27 січ, 2019 18:42
14 807
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 16:10
Евгений Н.
Населення нарощує темпи виведення валюти за кордон
R2 » П'ят 25 січ, 2019 11:36
9 646
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 січ, 2019 18:24
PasserBy
Європа пропонує Україні новий транзитний контракт на 10... 1 ... 5, 6, 7
R2 » Сер 23 січ, 2019 10:34
60 3897
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 січ, 2019 17:13
Sommer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.