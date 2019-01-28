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Відновлювана енергетика в
Україні: крок вперед, два...

Відновлювана енергетика в Україні: крок вперед, два...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 14:40

Відновлювана енергетика в Україні: крок вперед, два...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні відновився інтерес до «чистої» енергетики.

Дивися повний текст Відновлювана енергетика в Україні: крок вперед, два кроки назад.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 14:40

У меня вопрос.Зачем нужны инвестиции в ВИЭ, если по завышенному "зелёному тарифу" платит вся страна инвестору так называемому.Деньги уходят из страны и оборудование всё производится зарубежом, в стране остаётся только НДС 20% остальные деньги 80% уходит из страны за счёт налогов Украинцев.Кроме того сейчас пошла мода, любой может поставить СЭС хоть на заборе-это как капать огороды по всей стране.Но никто не оценивает ситуацию по энергетическому балансу (мощности уже превышают генерацию в тех регионах где энергии с избытком) и платёжной способности платить "зелёный тариф".Это временный эффект по привлечению таких инвестиций.У многих складывается мнение, что пачками идут инвесторы и задействуется внутренний трудовой ресурс в стране, отказ от рашинского газа.Всё это временный эффект. С подобной, бездумной политикой уже сталкивалось большинство Европейских стран, и где сейчас уровень это тарифа?!
trokhinivan2018
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