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Понад 90% шукачів роботи хочуть працювати за кордоном,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 січ, 2019 15:09
Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний кадровий портал HeadHunter Україна провів опитування, результати якого показали, що 92% респондентів мають бажання попрацювати за кордоном, але досвід такої роботи є у 29% опитаних.
Дивися повний текст Понад 90% шукачів роботи хочуть працювати за кордоном, але досвід є у 29%
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Додано: Вів 29 січ, 2019 15:09
А им кто-то мешает? Пусть работают - меньше конкуренция в Украине = выше зп + сами будут больше денег в Украину переводить, а не гоп-стопом заниматься
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