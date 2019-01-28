RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Субсидія-2019: чим загрожують
монетизація і виплати готівкою

Субсидія-2019: чим загрожують монетизація і виплати готівкою
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:00

Субсидія-2019: чим загрожують монетизація і виплати готівкою

Пропонуємо до обговорення:
Виплати субсидії "живими" грошима можуть стати як козирем в боротьбі за електорат, так і призвести до негативних наслідків.

Дивися повний текст Субсидія-2019: чим загрожують монетизація і виплати готівкою.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86979
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:00

Ликвидируйте вообще ту систему субсидий! Она совсем не стимулирует к экономии энергоносителей и энергосбережения. Зато увеличьте оказания помощи малообеспеченным через тот же самый отдел социальной защиты населения из того же государственного бюджета.
KULANDALE
 
Повідомлень: 40
З нами з: 13.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Дваждыдвашник і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У МОЗ назвали середню зарплату сімейних лікарів у 2019 році
R2 » Пон 28 січ, 2019 15:42
7 214
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 січ, 2019 16:14
RomanTik
Гройсман дав прогноз середньої зарплати в 2019
R2 » Пон 28 січ, 2019 11:10
3 128
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 11:41
Moimir
"Київтеплоенерго" в 2019 р. спрямує на заміну...
R2 » Пон 28 січ, 2019 09:24
1 67
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 09:25
Sunny256

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.