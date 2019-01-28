Виплати субсидії "живими" грошима можуть стати як козирем в боротьбі за електорат, так і призвести до негативних наслідків.
Дивися повний текст Субсидія-2019: чим загрожують монетизація і виплати готівкою.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 16:00
Субсидія-2019: чим загрожують монетизація і виплати готівкою
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Дивися повний текст Субсидія-2019: чим загрожують монетизація і виплати готівкою.
Додано: Вів 29 січ, 2019 16:00
Ликвидируйте вообще ту систему субсидий! Она совсем не стимулирует к экономии энергоносителей и энергосбережения. Зато увеличьте оказания помощи малообеспеченным через тот же самый отдел социальной защиты населения из того же государственного бюджета.
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