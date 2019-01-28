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Україна подасть заявку на
вступ до ЄС у 2024 році

Україна подасть заявку на вступ до ЄС у 2024 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:47

Так вже сказали, що тут не географічно Гарант мав на увазі, а символічно. Від втрати державності в бою під Крутами до інтеграції в ЄС - у сім'ї вольній, новій! Так сказати)
viktoriaiv10
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 00:19

Всё новое — это хорошо забытое старое. (с)
В 2024 году мы подадим заявку на вступление в Евросоюз. Нет никакого сомнения, что мы получим и начнем выполнять план действий по вступлению Украины в НАТО”, – заявил Глава государства.

Ранее:
Стратегия-2020 предусматривает 60 реформ, которые приведут Украину к членству в ЕС, - Порошенко
25.09.2014
"Через 4 часа я буду выступать перед высокой аудиторией, перед всей Украиной со своей новой программой, своим новым видением, программой реформ "Стратегия-2020". Она предусматривает 60 реформ, специальных программ, выполнение которых подготовит Украину через 6 лет нам с вами подать заявку на получение членства в ЕС. Построить систему, когда Украина будет отвечать Копенгагенским критериям", - заявил президент.

https://112.ua/glavnye-novosti/strategi ... 20083.html

Оффсайт Президента Украины:
25 вересня 2014 року
...
Мета наших амбітних реформ – досягти європейських стандартів життя і підготуватися до того, щоб двадцятого року подати заявку на членство в Європейському Союзі.
...

https://www.president.gov.ua/news/vistu ... ya-2-33757
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 10:05

  yanyura написав:Всё новое — это хорошо забытое старое. (с)

Ага, были уже такие: на каждые выборы шли с лозунгом "сделаем русский язык вторым государственным". Короче, у каждого своя "морковка" для загона избирателей.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:22

  Дваждыдвашник написав:
  lapay написав:Зрадофілія і ватне переродження головного мозку, на жаль, не виліковні хвороби. :(

Увы, да.
Давайте тогда о чем то хорошем.
Вы, кстати, томос как дома повесили - над портретом Петра Алексеича или рядом с ним? А если рядом, то по какую руку от него?
Я себе прикупил в Париже томос, а как повесить не знаю :(


Да, кремлёвские троли уже весь нюх порастеряли. Задел вас томос? И правильно! Пишите-пишите, попов ваших лубянских метлой гнать будем
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titanik
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:30

  titanik написав:
  Дваждыдвашник написав:
  lapay написав:Зрадофілія і ватне переродження головного мозку, на жаль, не виліковні хвороби. :(

Увы, да.
Давайте тогда о чем то хорошем.
Вы, кстати, томос как дома повесили - над портретом Петра Алексеича или рядом с ним? А если рядом, то по какую руку от него?
Я себе прикупил в Париже томос, а как повесить не знаю :(


Да, кремлёвские троли уже весь нюх порастеряли. Задел вас томос? И правильно! Пишите-пишите, попов ваших лубянских метлой гнать будем

Я вот не тролль и мне тоже тот томос до одного места. А вам что он дает?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:54

  vetka написав:Я вот не тролль и мне тоже тот томос до одного места. А вам что он дает?


Томос про автокефалію: що це означає для українців
https://24tv.ua/avtokefalna_tserkva_v_ukrayini_shho_tse_ta_shho_zminit_avtokefaliya_v_ukrayini_n955311
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
titanik
 
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