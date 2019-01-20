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Приплив грошей в Україну
від трудових мігрантів...

Приплив грошей в Україну від трудових мігрантів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:31

Приплив грошей в Україну від трудових мігрантів...

Пропонуємо до обговорення:
Сума була підрахована виходячи з офіційно оформлених транзакцій.

Дивися повний текст Приплив грошей в Україну від трудових мігрантів збільшився в 8 разів.
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