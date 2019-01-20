Сума була підрахована виходячи з офіційно оформлених транзакцій.
Дивися повний текст Приплив грошей в Україну від трудових мігрантів збільшився в 8 разів.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 16:31
Приплив грошей в Україну від трудових мігрантів...
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Дивися повний текст Приплив грошей в Україну від трудових мігрантів збільшився в 8 разів.
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