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НКРЕКП надала інструкцію щодо скарг на якість електроенергії
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Додано: Вів 29 січ, 2019 16:53
Пропонуємо до обговорення:
Споживачі можуть подати письмову скаргу електрозподільчій компанії щодо незадовільної якості електричної енергії.
Дивися повний текст НКРЕКП надала інструкцію щодо скарг на якість електроенергії
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Додано: Вів 29 січ, 2019 16:53
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