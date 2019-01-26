Споживачі можуть подати письмову скаргу електрозподільчій компанії щодо незадовільної якості електричної енергії.
Дивися повний текст НКРЕКП надала інструкцію щодо скарг на якість електроенергії.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 16:53
НКРЕКП надала інструкцію щодо скарг на якість електроенергії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НКРЕКП надала інструкцію щодо скарг на якість електроенергії.
Додано: Вів 29 січ, 2019 19:24
мда... представим ситуацию - на улице похолодало, соседи начинают включать электрообогреватели, напряжение в сети просело. Пишешь жалобу, её рассматривают 30 (!!!) дней, на 30-й день приходят измерять напряжение, но т.к. похолодание окончилось - напряжение в норме. В результате довольны все - проверяющим есть работа, поставщик э-энергии не понес наказания, правительство отрапортовало об очередном "покращенни". Не доволен только потребитель, но кого волнуют такие мелочи...
Додано: Вів 29 січ, 2019 19:31
Это все пол беды с просадкой. По физике, если на одной фазе просадки - на других наоборот напруга вверх. Именно это я наблюдают вечерами на своей релюхе, что на вводе стоит и отрубает, показывая вольтаж в 255В! Тестером меняю - 255!!! Благо явление относительно редкое и я имею упс+ свет переделал давно на 12В.
Вот так вот. А вообще у меня в подъезде регулярно сгорают лампочки. Видимо перенапрягать вина, хотя может и лампочки ныне такие...
К области пока не обращался, не особо припекает. Но, с повсеместным электромотором ничем тема, думаю будет для побалаться.
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